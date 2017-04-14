В МИД РФ назвали провокационными заявления о поставках С-300 на Балканы в 90-х

Министерство иностранных дел выступило с опровержением публикаций в СМИ Хорватии о том, что Россия якобы с 1991 по 1995 год поставляла в их страну в обход эмбарго ООН вооружение. В частности, зенитно-ракетные комплексы С-300. Как уточнил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артём Кожин, Россия всегда придерживалась своих международно-правовых обязательств, а данные публикации являются провокацией, ответственность за которую лежит на авторах этих материалов.