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Регион
Опубликовано 14 апреля 2017, 20:11

Самым "богатым" депутатом Госдумы в 2016 году стал единоросс Палкин

Фото: vk.com/Андрей Палкин

Фото: vk.com/Андрей Палкин

Представитель "Единой России" задекларировал доход в размере 678,47 миллиона рублей за 2016 год. При этом совокупный доход Палкина вместе с женой — более 1 миллиарда рублей.

Отметим, что годом ранее Леонид Симановский был самым "богатым" депутатом Госдумы, задекларировав более 907 миллионов рублей.

Согласно документам, самый "бедный" депутат Госдумы — Дмитрий Пирог (147,19 тысячи рублей). В его собственности также две квартиры общей площадью более 170 квадратных метров, земельный участок на 500 квадратных метров и две Audi A8.

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Арина Демидова
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