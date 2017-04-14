Самым "богатым" депутатом Госдумы в 2016 году стал единоросс Палкин

Представитель "Единой России" задекларировал доход в размере 678,47 миллиона рублей за 2016 год. При этом совокупный доход Палкина вместе с женой — более 1 миллиарда рублей.

Отметим, что годом ранее Леонид Симановский был самым "богатым" депутатом Госдумы, задекларировав более 907 миллионов рублей.