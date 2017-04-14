Самым "богатым" депутатом Госдумы в 2016 году стал единоросс Палкин
Фото: vk.com/Андрей Палкин
Представитель "Единой России" задекларировал доход в размере 678,47 миллиона рублей за 2016 год. При этом совокупный доход Палкина вместе с женой — более 1 миллиарда рублей.
Отметим, что годом ранее Леонид Симановский был самым "богатым" депутатом Госдумы, задекларировав более 907 миллионов рублей.
Согласно документам, самый "бедный" депутат Госдумы — Дмитрий Пирог (147,19 тысячи рублей). В его собственности также две квартиры общей площадью более 170 квадратных метров, земельный участок на 500 квадратных метров и две Audi A8.