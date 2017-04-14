Самые "богатые" звёздные депутаты Госдумы РФ

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Иосиф Кобзон в пятый раз стал самым "богатым" среди своих звёздных коллег, сообщают " Дни.ру ".

Далее в этом перечне — Жорес Алферов с его 21,88 млн рублей. Также среди "богачей" отметился режиссёр Станислав Говорухин, в декларации которого значатся 13,07 млн рублей. Около 7 млн рублей — у режиссёра Владимира Бортко.