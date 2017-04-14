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Регион
Опубликовано 14 апреля 2017, 20:33

Самые "богатые" звёздные депутаты Госдумы РФ

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Иосиф Кобзон в пятый раз стал самым "богатым" среди своих звёздных коллег, сообщают "Дни.ру".

Певец задекларировал за 2016 год 45,57 млн рублей.

Далее в этом перечне — Жорес Алферов с его 21,88 млн рублей. Также среди "богачей" отметился режиссёр Станислав Говорухин, в декларации которого значатся 13,07 млн рублей. Около 7 млн рублей — у режиссёра Владимира Бортко.

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Арина Демидова
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