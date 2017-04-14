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Регион
Опубликовано 14 апреля 2017, 22:27

Володин направил половину своих доходов за 2016 год на благотворительность

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в 2016 году, как и в прошлые годы, направил значительную часть дохода на благотворительность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спикера.

По его словам, в 2016 году Володин заработал 62,1 млн рублей. Он пояснил, что большая часть этой суммы — доход по вкладам и ценным бумагам.

Источник напомнил, что Володин до 2007 года владел пакетом акций холдинга "Солнечные продукты", а в 2007 году акции продал. Доход от их продажи составил 592 млн рублей.

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Александра Вишнякова
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