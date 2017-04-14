Володин направил половину своих доходов за 2016 год на благотворительность

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в 2016 году, как и в прошлые годы, направил значительную часть дохода на благотворительность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спикера.

По его словам, в 2016 году Володин заработал 62,1 млн рублей. Он пояснил, что большая часть этой суммы — доход по вкладам и ценным бумагам.