Володин направил половину своих доходов за 2016 год на благотворительность
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в 2016 году, как и в прошлые годы, направил значительную часть дохода на благотворительность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спикера.
По его словам, в 2016 году Володин заработал 62,1 млн рублей. Он пояснил, что большая часть этой суммы — доход по вкладам и ценным бумагам.
Источник напомнил, что Володин до 2007 года владел пакетом акций холдинга "Солнечные продукты", а в 2007 году акции продал. Доход от их продажи составил 592 млн рублей.