Titanfall 2 получит новые бесплатные карты и титана
Шутер от первого лица Titanfall вскоре получит очередное бесплатное обновление с новым контентом.
Игроки Titanfall 2 вскоре получат ещё больше бесплатного контента для мультиплеера. Об этом заявила студия Respawn.
Разработчики сообщили, что в период с апреля по июнь текущего года в Titanfall 2 будет добавлено пять новых карт и появится новый класс титанов. Также можно ожидать менее значительные обновки.
Разработчики Titanfall 2 анонсировали новые планы на бесплатные обновления
Respawn не сообщила, каким будет новый титан, и умолчала о точных датах выхода нового контента. Но студия поделилась своими планами поднять максимальное количество уровней игроков в мультиплеере до ста, а также добавить два новых многопользовательских режима.