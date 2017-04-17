Titanfall 2 получит новые бесплатные карты и титана

Игроки Titanfall 2 вскоре получат ещё больше бесплатного контента для мультиплеера. Об этом заявила студия Respawn.

Разработчики сообщили, что в период с апреля по июнь текущего года в Titanfall 2 будет добавлено пять новых карт и появится новый класс титанов. Также можно ожидать менее значительные обновки.