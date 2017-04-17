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Опубликовано 17 апреля 2017, 06:05

Titanfall 2 получит новые бесплатные карты и титана

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Шутер от первого лица Titanfall вскоре получит очередное бесплатное обновление с новым контентом.

Игроки Titanfall 2 вскоре получат ещё больше бесплатного контента для мультиплеера. Об этом заявила студия Respawn.

Разработчики сообщили, что в период с апреля по июнь текущего года в Titanfall 2 будет добавлено пять новых карт и появится новый класс титанов. Также можно ожидать менее значительные обновки.

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Разработчики Titanfall 2 анонсировали новые планы на бесплатные обновления

Фото: © Flickr/BagoGames

Respawn не сообщила, каким будет новый титан, и умолчала о точных датах выхода нового контента. Но студия поделилась своими планами поднять максимальное количество уровней игроков в мультиплеере до ста, а также добавить два новых многопользовательских режима.

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Станислав Погорский
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