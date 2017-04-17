Nintendo анонсировала техобслуживание серверов на этой неделе
Компания Nintendo анонсировала время проведения технических работ на серверах своих консолей.
Фото: © Flickr/videocatgame
Nintendo опубликовала график технических работ на серверах, которые затронут онлайн-функции консолей компании.
Первое плановое техобслуживание займёт два часа и намечено на 18 апреля. Серверы будут недоступны с 1:00 до 3:00 по московскому времени. В это время сетевые функции не будут работать только на Nintendo Switch.
Nintedo проведёт профилактику серверов своих консолей
Фото: © Flickr/videocatgame
Вторая часть работ займёт 1 час 45 минут и пройдёт 20 апреля. В период с 2:45 до 4:30 по московскому времени сетевые возможности будут недоступны на 3DS, Switch и Wii U.