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Опубликовано 17 апреля 2017, 06:42

Nintendo анонсировала техобслуживание серверов на этой неделе

Компания Nintendo анонсировала время проведения технических работ на серверах своих консолей.

Фото: &copy; Flickr/videocatgame

Фото: © Flickr/videocatgame

Nintendo опубликовала график технических работ на серверах, которые затронут онлайн-функции консолей компании.

Первое плановое техобслуживание займёт два часа и намечено на 18 апреля. Серверы будут недоступны с 1:00 до 3:00 по московскому времени. В это время сетевые функции не будут работать только на Nintendo Switch.

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Nintedo проведёт профилактику серверов своих консолей

Фото: © Flickr/videocatgame

Вторая часть работ займёт 1 час 45 минут и пройдёт 20 апреля. В период с 2:45 до 4:30 по московскому времени сетевые возможности будут недоступны на 3DS, Switch и Wii U.

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Станислав Погорский
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