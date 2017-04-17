Nintendo анонсировала техобслуживание серверов на этой неделе

Nintendo опубликовала график технических работ на серверах, которые затронут онлайн-функции консолей компании.

Первое плановое техобслуживание займёт два часа и намечено на 18 апреля. Серверы будут недоступны с 1:00 до 3:00 по московскому времени. В это время сетевые функции не будут работать только на Nintendo Switch.