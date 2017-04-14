Киберспорт вошёл в число приоритетных дисциплин России
Министерство спорта Российской Федерации включило киберспорт в виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне.
Министерство спорта Российской Федерации выпустило приказ от 13 апреля, согласно которому киберспорт отныне включён в раздел "виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне".
Таким образом, киберспортсмены получили права, практически идентичные игрокам в баскетбол, футбол или хоккей.
Киберспорт в России признан равным футболу, хоккею и баскетболу
Теперь по киберспорту в России можно проводить полноценные чемпионаты, а спортсменам присваивать настоящие разряды. В указе описываются следующие дисциплины: "боевая арена", "соревновательные головоломки", "стратегия в реальном времени" и "технический симулятор".