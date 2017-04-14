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Опубликовано 14 апреля 2017, 20:10

Киберспорт вошёл в число приоритетных дисциплин России

Фото: &copy; Flickr/Dota 2 The International

Фото: © Flickr/Dota 2 The International

Министерство спорта Российской Федерации включило киберспорт в виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне.

Министерство спорта Российской Федерации выпустило приказ от 13 апреля, согласно которому киберспорт отныне включён в раздел "виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне".

Таким образом, киберспортсмены получили права, практически идентичные игрокам в баскетбол, футбол или хоккей.

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Киберспорт в России признан равным футболу, хоккею и баскетболу

Фото: © Flickr/Dota 2 The International

Теперь по киберспорту в России можно проводить полноценные чемпионаты, а спортсменам присваивать настоящие разряды. В указе описываются следующие дисциплины: "боевая арена", "соревновательные головоломки", "стратегия в реальном времени" и "технический симулятор".

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Станислав Погорский
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