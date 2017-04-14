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Регион
Опубликовано 14 апреля 2017, 23:26

Киев отправил российскому омбудсмену список осуждённых на Украине россиян

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская отправила российской коллеге Татьяне Москальковой список из более 300 россиян, находящихся под стражей на Украине. Об этом она заявила в интервью "5-му каналу".

— Я послала список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах лишения свободы на Украине, и которыми она может быть заинтересована как омбудсмен. Я, со своей стороны, попросила о моём визите к 12 ребятам, которые находятся на территории РФ, — рассказала Лутковская.

По её словам, на данный момент она не получила ответа от российской коллеги, однако Лутковская подчеркнула, что довольна уровнем диалога и взаимодействия с Москальковой.

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Эмила Сидорова
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