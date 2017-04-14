Киев отправил российскому омбудсмену список осуждённых на Украине россиян

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская отправила российской коллеге Татьяне Москальковой список из более 300 россиян, находящихся под стражей на Украине. Об этом она заявила в интервью "5-му каналу".

— Я послала список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах лишения свободы на Украине, и которыми она может быть заинтересована как омбудсмен. Я, со своей стороны, попросила о моём визите к 12 ребятам, которые находятся на территории РФ, — рассказала Лутковская.