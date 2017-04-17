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Опубликовано 17 апреля 2017, 07:17

В Сети появился тизер Star Wars: Battlefront 2

Скриншот видео&nbsp;EA Star Wars

Скриншот видео EA Star Wars

EA вместе с DICE опубликовали официальный тизер нового шутера Star Wars: Battlefront 2.

Тизер Star Wars: Battlefront 2 намекает на появление полноценной сюжетной кампании. Многие игроки жаловались на её отсутствие в первой части, которая вышла в 2015 году. Судя по всему, игрокам предстоит взять под своё управление солдата Империи.

Поскольку в видео присутствует лого PlayStation, вероятно, что игра получит некий эксклюзивный контент в версии для консоли PS4. Также Battlefront 2 должна выйти на PC и Xbox One.

Полноценный анонс игры состоится 15 апреля на мероприятии Star Wars Celebration 2017, там же будет показан полный трейлер.

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Станислав Погорский
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