В Сети появился тизер Star Wars: Battlefront 2

Тизер Star Wars: Battlefront 2 намекает на появление полноценной сюжетной кампании. Многие игроки жаловались на её отсутствие в первой части, которая вышла в 2015 году. Судя по всему, игрокам предстоит взять под своё управление солдата Империи.

Поскольку в видео присутствует лого PlayStation, вероятно, что игра получит некий эксклюзивный контент в версии для консоли PS4. Также Battlefront 2 должна выйти на PC и Xbox One.

Полноценный анонс игры состоится 15 апреля на мероприятии Star Wars Celebration 2017, там же будет показан полный трейлер.