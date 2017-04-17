В Японии разрабатывают 20 игр для Nintendo Switch на Unreal Engine 4

Такаюки Кавасаки из компании Epic Games Japan сообщил , что японские разработчики работают над 20 проектами для Nintendo Switch. Речь идёт только об играх на движке Unreal Engine 4.

Когда его попросили уточнить, имеются ли в виду проекты именно для Switch, Кавасаки подтвердил, что он считал только игры для Switch на Unreal Engine 4, разрабатываемые японскими студиями. По его словам, с учётом авторов из Америки их может быть ещё больше. Таким образом, вскоре Switch ждёт регулярный поток анонсов игр на Unreal Engine 4.

Также Epic Games планирует сделать возможной разработку для Nintendo Switch с использованием бесплатной версии движка. Это должно привлечь ещё больше авторов и студий к платформе.