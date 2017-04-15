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Регион
Опубликовано 15 апреля 2017, 06:06

Генсек ООН предупредил о рисках полномасштабного конфликта в Ливии

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о рисках начала в Ливии полномасштабного конфликта. Такое заявление было сделано после доклада Совбеза о военной эскалации и продолжающемся политическом кризисе в стране.

В заявлении генсека говорится, что хотя ИГИЛ* больше не контролирует территории в Ливии, но члены группировки продолжают участвовать в нападениях.

Гутерреш также призвал стороны конфликта разрешить политический кризис в стране.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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Эмила Сидорова
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