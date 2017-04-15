Генсек ООН предупредил о рисках полномасштабного конфликта в Ливии
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о рисках начала в Ливии полномасштабного конфликта. Такое заявление было сделано после доклада Совбеза о военной эскалации и продолжающемся политическом кризисе в стране.
В заявлении генсека говорится, что хотя ИГИЛ* больше не контролирует территории в Ливии, но члены группировки продолжают участвовать в нападениях.
Гутерреш также призвал стороны конфликта разрешить политический кризис в стране.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.