"Мисс Россия — 2017" стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Победительницей конкурса "Мисс Россия — 2017" стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Финал конкурса состоялся на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village.
Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова из Свердловской области
Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова
"Мисс Россия — 2016" Яна Добровольская вручила Полине Поповой корону из белого золота с бриллиантами и жемчугом стоимостью более $1 млн. Девушка также получила возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".
Первой "вице-мисс Россия — 2017" стала Ксения Александрова из Москвы, титул второй "вице-мисс Россия — 2017" получила Альбина Ахтямова из Республики Башкортостан.