"Мисс Россия — 2017" стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области

"Мисс Россия — 2016" Яна Добровольская вручила Полине Поповой корону из белого золота с бриллиантами и жемчугом стоимостью более $1 млн. Девушка также получила возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".