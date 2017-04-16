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Регион
Опубликовано 16 апреля 2017, 00:08

"Мисс Россия — 2017" стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области

Фото: &copy; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Победительницей конкурса "Мисс Россия — 2017" стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Финал конкурса состоялся на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village.

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Титул "мисс Россия — 2017" получила 21-летняя Полина Попова из Свердловской области

Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

"Мисс Россия — 2016" Яна Добровольская вручила Полине Поповой корону из белого золота с бриллиантами и жемчугом стоимостью более $1 млн. Девушка также получила возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

Первой "вице-мисс Россия — 2017" стала Ксения Александрова из Москвы, титул второй "вице-мисс Россия — 2017" получила Альбина Ахтямова из Республики Башкортостан.

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Елена Ситник
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