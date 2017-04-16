Тёзку "мисс Россия — 2017" замучили поздравления не по адресу

Жительница Санкт-Петербурга Полина Попова пожаловалась в соцсети на то, что её путают с моделью из Свердловской области.

Тёзку победительницы конкурса красоты "Мисс Россия — 2017" замучили поздравлениями в соцсетях. Жительницу Санкт-Петербурга Полину Попову путают с 21-летней моделью и пытаются добавить в друзья сотни человек.

Девушка, которой повезло делить имя с главной красавицей России, теперь даже не может спокойно уснуть.

— Сегодня ночью меня одолела звонками в мессенджере какая-то сумасшедшая пуэрториканка, кричавшая что-то о "мисс Россия" и победе, — пишет в "Фейсбуке" Полина Попова.

Девушка отметила, что она даже внешне не похожа на "мисс Россия", и просит оставить её в покое.