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Регион
Опубликовано 16 апреля 2017, 19:44

Тёзку "мисс Россия — 2017" замучили поздравления не по адресу

Фото: Facebook / &copy;РИА Новости /&nbsp;Екатерина Чеснокова

Фото: Facebook / ©РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Жительница Санкт-Петербурга Полина Попова пожаловалась в соцсети на то, что её путают с моделью из Свердловской области.

Тёзку победительницы конкурса красоты "Мисс Россия — 2017" замучили поздравлениями в соцсетях. Жительницу Санкт-Петербурга Полину Попову путают с 21-летней моделью и пытаются добавить в друзья сотни человек.

Девушка, которой повезло делить имя с главной красавицей России, теперь даже не может спокойно уснуть.

— Сегодня ночью меня одолела звонками в мессенджере какая-то сумасшедшая пуэрториканка, кричавшая что-то о "мисс Россия" и победе, — пишет в "Фейсбуке" Полина Попова.

Девушка отметила, что она даже внешне не похожа на "мисс Россия", и просит оставить её в покое.

Напомним, что титул "Мисс Россия — 2017" завоевала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Финал конкурса состоялся на сцене концертного зала "Барвиха Luxury Village".

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Евгения Панкратова
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