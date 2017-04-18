Красиво жить не запретишь. На что живут депутаты Госдумы

Как и в прошлые годы, с огромным отрывом лидируют единороссы, заработавшие в 2016 году больше семи миллиардов рублей и владеющие суммарно более 250 тысячами квадратных метров жилой площади.

Самым богатым депутатом по итогам декларационной кампании стал депутат от "Единой России" Андрей Палкин, получивший в прошлом году совокупный доход в размере почти 678,5 миллиона руб. Самым богатым представителем КПРФ стал Владимир Блоцкий с 260 миллионами рублей годового дохода. Первую строчку по доходам во фракции "Справедливой России" в Госдуме занял Александр Ремезков, заработавший за прошлый год 125,6 миллиона рублей. А в ЛДПР самым состоятельным депутатом по итогам 2016 года (если не принимать во внимание лидера партии Владимира Жириновского) стал первый зампред Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Тарасюк, заработавший за 2016 год порядка 77,7 миллиона рублей.

Довольно состоятельным оказался и лидер партии "Гражданская платформа", единственный внефракционный депутат нынешней Госдумы Рифат Шайхутдинов, задекларировавший в 2016 году доход в размере чуть более 43 миллионов рублей, также ему принадлежат квартира и несколько садовых участков в России, а в Финляндии лидер "Гражданской платформы" владеет на правах долевой собственности половиной хутора площадью 6809 кв. м. Самым же "бедным" депутатом Госдумы оказался представитель фракции "Единой России" Дмитрий Пирог, задекларировавший за 2016 год доход в размере 147 тысяч 194 рублей.

Суммарный доход, задекларированный депутатами Госдумы, превысил 9 млрд 200 млн руб. Причём 76% этой суммы — более семи миллиардов рублей — обеспечили 17 парламентариев, чей годовой заработок превысил 100 млн руб. Среди них 13 от "Единой России", по одному от КПРФ и ЛДПР, двое — от "Справедливой России".

Доходы депутатов

При наведении на динамическую визуализацию можно ознакомиться с более подробными данными о задекларированных доходах, а также недвижимости депутатов. Размер "поля" депутата пропорционален его задекларированному доходу за 2016 год.

Если же говорить о доходах лидеров фракций, то первое место c 79 миллионами рублей дохода за 2016 год занимает лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Далее с большим отрывом идёт руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев с 5,9 миллиона годового дохода, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, задекларировавший почти 5,5 миллиона рублей, а замыкает список руководитель фракции "Справедливой России" Сергей Миронов с 4,5 миллиона рублей годового дохода в 2016 году.

В каких странах есть недвижимость у депутатов Госдумы 7-го созыва

Примечательными оказались и автомобильные предпочтения депутатов. В декларациях народных избранников расположились абсолютно разнообразные транспортные средства, начиная от легковых и грузовых автомобилей, заканчивая всевозможными вездеходами, сельскохозяйственной техникой, лодками, яхтами и даже вертолётами. Лидером по количеству задекларированных транспортных средств, несомненно, можно считать члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам от фракции "Единая Россия" Владислава Резника. В его собственности автомобиль — вагон-дом, пять грузовых и 13 легковых автомобилей, а также различные вездеходы, прицепы и тракторы.

В выборе легковых автомобилей предпочтения членов фракций оказались разными. Так, среди единороссов и либерал-демократов наиболее популярными оказались марки Mercedes, Toyota и Lexus, коммунисты в большинстве предпочли Toyota и Porsche, справедливороссы отдали предпочтение маркам Mercedes и Toyota.

Какие марки легковых автомобилей предпочитают депутаты Госдумы

В лидерах рейтинга "состоятельности" регионов оказалась Архангельская и Липецкая области, а также город Москва с 682, 609 и 600 миллионами рублей задекларированных доходов депутатов, избранных от этих регионов как по спискам, так и по одномандатным округам. Самыми же "бедными" оказались Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия и город Севастополь, где депутаты задекларировали 2, 1,4 и 1,39 миллиона рублей доходов соответственно.