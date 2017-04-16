В ГД раскритиковали предложение Джонсона о вступлении РФ в западную коалицию

— Это полная глупость. Об этом разговор уже был с Бараком Обамой. Ничего не получилось. Как минимум надо понять, на каком основании ты там находишься. Сейчас международный порядок не действует. Кто кого хочет, того и бомбит, кто какие хочет, такие коалиции и создаёт, — отметил Калашников.