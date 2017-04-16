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Регион
Опубликовано 16 апреля 2017, 19:33

В ГД раскритиковали предложение Джонсона о вступлении РФ в западную коалицию

Фото: &copy; &nbsp;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©  РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников прокомментировал Лайфу предложение главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о присоединении к западной коалиции для противодействия террористам ИГИЛ*, обращённое к России.

— Это полная глупость. Об этом разговор уже был с Бараком Обамой. Ничего не получилось. Как минимум надо понять, на каком основании ты там находишься. Сейчас международный порядок не действует. Кто кого хочет, того и бомбит, кто какие хочет, такие коалиции и создаёт, — отметил Калашников.

Ранее председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что глава МИД Британии не может найти собственное политическое лицо. Дело в том, что в течение одного дня Борис Джонсон призвал ужесточить санкции в отношении РФ и призвал к сотрудничеству с Россией.

* Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

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Ольга Кукушкина
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