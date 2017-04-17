Илью Глинникова застали за объятиями с участницей "Холостяка" в московском храме

Звезда сериала "Интерны" Илья Глинников, вот уже несколько месяцев выбирающий себе невесту на шоу "Холостяк", отметил Пасху с одной из участниц проекта. В церковь Софии в центре Москвы 32-летний Глинников пришёл вместе с 21-летней Екатериной Никулиной: Илья и Катя освятили куличи к празднику и вышли из храма, держась за руки. Уже на улице актёр позволил себе приобнять спутницу за плечи.

Тем временем на проекте "Холостяк" Глинников продолжает выбирать невесту. Прошлые выходные Илья провёл с участницей Дарьей Клюкиной в Малайзии. Напомним, за сердце завидного жениха борются скандально известная экс-журналистка "Эха Москвы" Леся Рябцева, выпускница академии Плеханова Екатерина Никулина и жительница Мадрида Мадина Тамова. Совсем недавно проект покинула и бывшая девушка героя четвёртого сезона "Холостяка" Алексея Воробьёва — 26-летняя Татьяна Челышева.