Авторы Star Wars: Battlefront 2 назвали дату выхода игры

Студия DICE и Electronic Arts на прошедших выходных представили подробности своего нового проекта.

В Сети появился первый официальный трейлер Star Wars: Battlefront 2. Вместе с этим авторы игры анонсировали несколько важных подробностей: например, в сиквеле появятся космические битвы и сюжетная кампания.

Над Star Wars: Battlefront 2 работают команды Criterion Games и Motive Games. По словам разработчиков, сюжетная кампания сиквела начинается с финалом шестого эпизода "Звёздных войн".

Стала известна дата выхода Star Wars: Battlefront 2 Скриншот видео Movieclips Trailers