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Опубликовано 17 апреля 2017, 14:28

Авторы Star Wars: Battlefront 2 назвали дату выхода игры

Скриншот видео Movieclips Trailers

Скриншот видео Movieclips Trailers

Студия DICE и Electronic Arts на прошедших выходных представили подробности своего нового проекта.

В Сети появился первый официальный трейлер Star Wars: Battlefront 2. Вместе с этим авторы игры анонсировали несколько важных подробностей: например, в сиквеле появятся космические битвы и сюжетная кампания.

Над Star Wars: Battlefront 2 работают команды Criterion Games и Motive Games. По словам разработчиков, сюжетная кампания сиквела начинается с финалом шестого эпизода "Звёздных войн".

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Стала известна дата выхода Star Wars: Battlefront 2

Скриншот видео Movieclips Trailers

Выход Star Wars: Battlefront 2 ожидается 17 ноября 2017 года на PC, PS4 и Xbox One. Позже разработчики выпустят первое дополнение, которое будет связано с фильмом "Последний джедай" — премьера последнего состоится 14 декабря.

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Сергей Сурепин
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