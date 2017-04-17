Авторы Star Wars: Battlefront 2 назвали дату выхода игры
Студия DICE и Electronic Arts на прошедших выходных представили подробности своего нового проекта.
В Сети появился первый официальный трейлер Star Wars: Battlefront 2. Вместе с этим авторы игры анонсировали несколько важных подробностей: например, в сиквеле появятся космические битвы и сюжетная кампания.
Над Star Wars: Battlefront 2 работают команды Criterion Games и Motive Games. По словам разработчиков, сюжетная кампания сиквела начинается с финалом шестого эпизода "Звёздных войн".
Стала известна дата выхода Star Wars: Battlefront 2
Выход Star Wars: Battlefront 2 ожидается 17 ноября 2017 года на PC, PS4 и Xbox One. Позже разработчики выпустят первое дополнение, которое будет связано с фильмом "Последний джедай" — премьера последнего состоится 14 декабря.