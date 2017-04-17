На Xbox One теперь можно запустить игры с PlayStation

В магазине приложений Xbox Store появился эмулятор консоли PlayStation 1 компании Sony.

За созданием эмулятора стоят программисты из команды Generacion Xbox. Авторы программы поделились видео на YouTube, в котором демонстрируют работу эмулятора.

Программистам удалось запустить классические игры с PlayStation 1. Среди них были Final Fantasy VII, Crash Bandicoot и другие.

Игры с PlayStation можно запустить на Xbox One Фото: © Flickr/Joey