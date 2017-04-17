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Опубликовано 17 апреля 2017, 09:14

На Xbox One теперь можно запустить игры с PlayStation

Фото: &copy; Flickr/Joey

Фото: © Flickr/Joey

В магазине приложений Xbox Store появился эмулятор консоли PlayStation 1 компании Sony.

За созданием эмулятора стоят программисты из команды Generacion Xbox. Авторы программы поделились видео на YouTube, в котором демонстрируют работу эмулятора.

Программистам удалось запустить классические игры с PlayStation 1. Среди них были Final Fantasy VII, Crash Bandicoot и другие.

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Игры с PlayStation можно запустить на Xbox One

Фото: © Flickr/Joey

Представители компании Microsoft заявили, что в скором времени эмулятор будет удалён из онлайн-магазина. Причина — политика американской корпорации, которая противоречит распространению подобных приложений в Xbox Store.

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Сергей Сурепин
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