Актёр Терри Крюс намекнул на анонс нового героя Overwatch
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Звезда "Неудержимых" планирует посетить выставку E3 2017. По словам актёра, зрителей ждёт большой сюрприз.
Американский актёр Терри Крюс заявил, что посетит выставку E3 2017. Мероприятие состоится 13–15 июня. В рамках него, по словам актёра, зрителей ждёт большой сюрприз.
Авторы Overwatch могут представить нового героя игры на E3
Вместе с этим Терри Крюс показал новый ПК. Слухи о сотрудничестве актёра с компанией Blizzard впервые появились в декабре 2016 года. Тогда звезда Голливуда находилась в офисе игрового издательства. Фанаты считают, что Крюс обсуждал с разработчиками роль Кулака Смерти.
Ранее руководитель разработки Overwatch Джефф Каплан намекал, что Терри Крюс был бы полезен в дальнейшей работе над игрой.