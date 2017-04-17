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Регион
Опубликовано 17 апреля 2017, 11:41

Актёр Терри Крюс намекнул на анонс нового героя Overwatch

Фото: &copy;&nbsp;Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS

Фото: © Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS

Звезда "Неудержимых" планирует посетить выставку E3 2017. По словам актёра, зрителей ждёт большой сюрприз.

Американский актёр Терри Крюс заявил, что посетит выставку E3 2017. Мероприятие состоится 13–15 июня. В рамках него, по словам актёра, зрителей ждёт большой сюрприз.

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Авторы Overwatch могут представить нового героя игры на E3

Вместе с этим Терри Крюс показал новый ПК. Слухи о сотрудничестве актёра с компанией Blizzard впервые появились в декабре 2016 года. Тогда звезда Голливуда находилась в офисе игрового издательства. Фанаты считают, что Крюс обсуждал с разработчиками роль Кулака Смерти.

Ранее руководитель разработки Overwatch Джефф Каплан намекал, что Терри Крюс был бы полезен в дальнейшей работе над игрой.

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Сергей Сурепин
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