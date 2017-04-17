Актёр Терри Крюс намекнул на анонс нового героя Overwatch

Американский актёр Терри Крюс заявил, что посетит выставку E3 2017. Мероприятие состоится 13–15 июня. В рамках него, по словам актёра, зрителей ждёт большой сюрприз.

Вместе с этим Терри Крюс показал новый ПК. Слухи о сотрудничестве актёра с компанией Blizzard впервые появились в декабре 2016 года. Тогда звезда Голливуда находилась в офисе игрового издательства. Фанаты считают, что Крюс обсуждал с разработчиками роль Кулака Смерти.