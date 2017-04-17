"Евровидение" разрешило тяжелобольному певцу нарушить правила конкурса

Певец Салвадор Собрал — представитель Португалии на "Евровидении" — не сможет принять участия в конкурсе на общих основаниях из-за серьёзного заболевания. Об этом оргкомитет конкурса уведомила его семья. Из-за тяжёлой болезни (у 27-летнего артиста порок сердца. — Прим. ред.) Салвадор физически не сможет присутствовать на репетициях полуфинала и прилетит в Киев лишь к генеральному прогону и старту полуфинала, а на всех пресс-конференциях и в случае непредвиденных ситуаций его заменит родная сестра и автор его песни Amar Pelos Dois — Луиза. Она же сообщила, что личные обстоятельства артиста были заранее обговорены с руководством конкурса, которое разрешило им обойти жёсткий регламент и правила. Тем временем на родине португальского певца недоумевают, задаваясь вопросом, зачем было отправлять на международный конкурс артиста, сердце которого может не выдержать в любой момент — известно, что проблемы со здоровьем у Салвадора обнаружились ещё в детстве, с тех пор юноша находится под неусыпным наблюдением врачей. К слову, в своей песне для "Евровидения" португалец как раз поёт о сердце, которое, согласно тексту композиции, "всё выдержит и сможет любить за двоих".