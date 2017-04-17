5 фильмов для тех, кто хочет понять Северную Корею

Новости о КНДР в последнее время не сходят с первых полос ведущих мировых СМИ. Тем не менее об этой стране в силу её изолированности от внешнего мира до сих пор известно не так много, как хотелось бы. Однако восполнить пробелы в знаниях о родине идеологии чучхе всё-таки можно. Например, с помощью кино. Мы отобрали для вас пять лучших фильмов о Северной Корее.