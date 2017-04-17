5 фильмов для тех, кто хочет понять Северную Корею
Новости о КНДР в последнее время не сходят с первых полос ведущих мировых СМИ. Тем не менее об этой стране в силу её изолированности от внешнего мира до сих пор известно не так много, как хотелось бы. Однако восполнить пробелы в знаниях о родине идеологии чучхе всё-таки можно. Например, с помощью кино. Мы отобрали для вас пять лучших фильмов о Северной Корее.
Кадр фильма "В лучах солнца"/ © Кинопоиск
"Объединённая зона безопасности" (2000 г.)
Военная драма о "деревне перемирия" между двумя Кореями, вошедшая в топ лучших фильмов конца XX века по версии Квентина Тарантино
"Игра их жизней" (2002 г.)
Документальная лента об игроках сборной Северной Кореи по футболу, которая одолела Италию и прошла в 1/4 финала мундиаля 1966 года
"Переправа" (2008 г.)
Трагическая история о жалком существовании, которое влачат граждане КНДР, и их тщетных попытках сбежать за границу
"Интервью" (2014 г.)
Скандальная комедия с Сетом Рогеном и Джеймсом Франко, сыгравшими американских журналистов, которые едут убивать Ким Чен Ына
"В лучах солнца" (2015 г.)
Нашумевший документальный фильм Виталия Манского, срывающий пропагандистские покровы с потёмкинской деревни под названием КНДР