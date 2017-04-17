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Опубликовано 17 апреля 2017, 10:10

5 фильмов для тех, кто хочет понять Северную Корею

Новости о КНДР в последнее время не сходят с первых полос ведущих мировых СМИ. Тем не менее об этой стране в силу её изолированности от внешнего мира до сих пор известно не так много, как хотелось бы. Однако восполнить пробелы в знаниях о родине идеологии чучхе всё-таки можно. Например, с помощью кино. Мы отобрали для вас пять лучших фильмов о Северной Корее.

Кадр фильма "В лучах солнца"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "В лучах солнца"/ © Кинопоиск

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"Объединённая зона безопасности" (2000 г.)

Военная драма о "деревне перемирия" между двумя Кореями, вошедшая в топ лучших фильмов конца XX века по версии Квентина Тарантино

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"Игра их жизней" (2002 г.)

Документальная лента об игроках сборной Северной Кореи по футболу, которая одолела Италию и прошла в 1/4 финала мундиаля 1966 года

ПРУФ

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"Переправа" (2008 г.)

Трагическая история о жалком существовании, которое влачат граждане КНДР, и их тщетных попытках сбежать за границу

ПРУФ

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"Интервью" (2014 г.)

Скандальная комедия с Сетом Рогеном и Джеймсом Франко, сыгравшими американских журналистов, которые едут убивать Ким Чен Ына

ПРУФ

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"В лучах солнца" (2015 г.)

Нашумевший документальный фильм Виталия Манского, срывающий пропагандистские покровы с потёмкинской деревни под названием КНДР

ПРУФ

Бонус: северокорейские дети поют про США

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Семен Хафизов
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