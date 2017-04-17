Спецназ Северной Кореи поразил экспертов необычным вооружением

Парад и демонстрация вооружений северокорейской армии подтвердили догадки экспертов о крайне нестандартном подходе КНДР к оснащению оружием.

Патронов много не бывает Необычное оружие с парада в КНДР

Помимо баллистических ракет наземного и морского базирования военные из КНДР снова продемонстрировали мировым экспертам приверженность к необычному вооружению. В вопросе оснащения армии КНДР интересны не столько танки и другая бронетехника, сколько футуристичное и редкое стрелковое вооружение.

Одним из самых интересных образцов стрелкового вооружения, безусловно, является автомат Type 88 — китайская копия советского АК-74. Главной особенностью такого оружия в руках северокорейского спецназа является огромный шнековый магазин, ёмкость которого оценивается экспертами в 75–100 патронов. Необычное расположение боеприпасов в магазине в теории позволяет увеличить длительность стрельбы без смены магазина, однако такое решение значительно утяжеляет сам автомат. Такие же автоматы были замечены не только у северокорейского спецназа, но и у личной охраны лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Другим любопытным образцом стрелкового вооружения, показанного на параде в Пхеньяне, является скопированный или разработанный собственными силами аналог китайского стрелкового комплекса QTS-11. Однако массовым этот вид стрелкового оружия назвать нельзя.

Любовь к магазинам большой ёмкости перекинулась и на стрелковое вооружение побольше. Вместо штатных магазинов пулемётчики из состава Вооружённых сил КНДР маршировали с четырёхрядными магазинами и копиями советских пулемётов РПК. Численность войск специального назначения КНДР, для оснащения которых предназначено такое оружие, эксперты оценивают в 90–100 тысяч человек.