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Опубликовано 17 апреля 2017, 15:45

Скандал с ведущим "Орла и решки": Госдуму просят запретить садомазо Лаврентьева

Кожаные плети, которыми роковая красотка избивает обнажённого Антона Лаврентьева в его новом клипе Monami, вызвали возмущение у верующих. Видеоролик с откровенными сценами в стиле садомазо появился на "Ютубе" во время Страстной недели, когда Великий пост соблюдается особенно строго. Задетые чувства христиан вылились в новомодную форму жалобы — петицию на сайте www.change.org, адресованную членам Государственной думы.

Автор обращения Александр Гуськов заявил, что своим клипом ведущий "Орла и решки" пропагандирует извращённый секс и нарушает закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Также мужчина потребовал у депутата Виталия Милонова запретить к показу клип Monami на территории РФ.

— Я не хотел задеть чувства верующих своим голым торсом. Прошу меня за это извинить, — прокомментировал Лайфу петицию на свой клип Антон Лаврентьев. — Существуют определённые сроки, которые нельзя нарушать. Релиз состоялся тогда, когда ему суждено было состояться. Я не опасаюсь, что моё видео запретят. Мне даже лестно, что моё творчество попало в один ряд с концертом Мадонны, Леди Гага и Дарвина — всего того, что безуспешно пытался запретить этот одиозный депутат. Ну а "обиженным" предлагаю искать порнографию на специальных сайтах, а не у меня в клипах.

Кадры из клипа Monami Антона Лаврентьева

Кадры из клипа Monami Антона Лаврентьева

Кадры из клипа Monami Антона Лаврентьева

Кадры из клипа Monami Антона Лаврентьева

Петиция на клип Антона Лаврентьева на сайте www.change.org.

Петиция на клип Антона Лаврентьева на сайте www.change.org.

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Ника Степанова
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