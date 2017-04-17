Скандал с ведущим "Орла и решки": Госдуму просят запретить садомазо Лаврентьева

Кожаные плети, которыми роковая красотка избивает обнажённого Антона Лаврентьева в его новом клипе Monami, вызвали возмущение у верующих. Видеоролик с откровенными сценами в стиле садомазо появился на "Ютубе" во время Страстной недели, когда Великий пост соблюдается особенно строго. Задетые чувства христиан вылились в новомодную форму жалобы — петицию на сайте www.change.org, адресованную членам Государственной думы.

Автор обращения Александр Гуськов заявил, что своим клипом ведущий "Орла и решки" пропагандирует извращённый секс и нарушает закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Также мужчина потребовал у депутата Виталия Милонова запретить к показу клип Monami на территории РФ.

— Я не хотел задеть чувства верующих своим голым торсом. Прошу меня за это извинить, — прокомментировал Лайфу петицию на свой клип Антон Лаврентьев. — Существуют определённые сроки, которые нельзя нарушать. Релиз состоялся тогда, когда ему суждено было состояться. Я не опасаюсь, что моё видео запретят. Мне даже лестно, что моё творчество попало в один ряд с концертом Мадонны, Леди Гага и Дарвина — всего того, что безуспешно пытался запретить этот одиозный депутат. Ну а "обиженным" предлагаю искать порнографию на специальных сайтах, а не у меня в клипах.