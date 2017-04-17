Глава Xbox сравнил Destiny 2 с World of Warcraft

Руководитель игрового подразделения Xbox в компании Microsoft Фил Спенсер дал интервью изданию Gamasutra. По его словам, Destiny 2 ждёт прекрасное будущее. В этом вопросе он сравнил игру с World of Warcraft, в которую играют миллионы даже спустя 13 лет.