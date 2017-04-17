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Опубликовано 17 апреля 2017, 12:22

Глава Xbox сравнил Destiny 2 с World of Warcraft

Пока авторы игры показали только трейлер, поэтому подробности о сиквеле до сих пор остаются неизвестными.

Кадр видео: youtube/destinygame

Кадр видео: youtube/destinygame

Руководитель игрового подразделения Xbox в компании Microsoft Фил Спенсер дал интервью изданию Gamasutra. По его словам, Destiny 2 ждёт прекрасное будущее. В этом вопросе он сравнил игру с World of Warcraft, в которую играют миллионы даже спустя 13 лет.

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Руководитель Xbox сравнивает Destiny 2 с World of Warcraft

Фил Спенсер добавил, что лично он наиграл в первую часть Destiny порядка 600 часов. Руководитель Xbox считает, что новый проект студии Bungie сможет охватить сразу несколько поколений игроков.

Напомним, премьера Destiny 2 состоится 8 сентября на PC, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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