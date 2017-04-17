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Опубликовано 17 апреля 2017, 15:31

В крушении легмоторного самолёта в Португалии погибло четыре человека

Ранее сегодня малогабаритное воздушное судно взорвалось в воздухе над городком Кашкайш, неподалеку от Лиссабона. Самолёт рухнул на грузовик у супермаркета Lidl, несколько автомобилей загорелось.

По информации на данный момент, в крушении погибло четыре человека: пилот и трое пассажиров. На месте инцидента продолжают работать сотрудники экстренных служб.

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Светлана Купчинская
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