В крушении легмоторного самолёта в Португалии погибло четыре человека
Ранее сегодня малогабаритное воздушное судно взорвалось в воздухе над городком Кашкайш, неподалеку от Лиссабона. Самолёт рухнул на грузовик у супермаркета Lidl, несколько автомобилей загорелось.
По информации на данный момент, в крушении погибло четыре человека: пилот и трое пассажиров. На месте инцидента продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Tragédia há momentos na zona de Tires, S. Domingos de Rana, queda de avião após descolagem. Oxalá não haja vítimas a lamentar pic.twitter.com/r0ZGxmZo08— Nuno Inverno (@NunoInverno) 17 апреля 2017 г.
BREAKING: Plane crashes into supermarket car park in Portugal – aircraft EXPLODES mid air https://t.co/2xV3qlO9Hb pic.twitter.com/aPQ4MqLHar— witsnews (@witsnewsdotcom) 17 апреля 2017 г.