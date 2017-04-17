Британский магазин поднял цену на NES Classic Mini

Рост цены обусловлен заявлением Nintendo о прекращении производства миниатюрной ретроконсоли.

Британский магазин CEX, специализирующийся на покупке и продаже подержанной техники, повысил цены на консоль NES Classic Mini. Стоимость выросла после новости о том, что компания Nintendo прекращает производство системы в этом году.

Цены на NES Classic Mini выросли после объявления о завершении производства консоли Фото: © wikipedia.org

Продавцы CEX установили на NES Classic Mini ценник в 190 фунтов. Теперь она превышает рекомендованную розничную стоимость устройства более чем в три раза.