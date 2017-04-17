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Опубликовано 17 апреля 2017, 13:07

Британский магазин поднял цену на NES Classic Mini

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Рост цены обусловлен заявлением Nintendo о прекращении производства миниатюрной ретроконсоли.

Британский магазин CEX, специализирующийся на покупке и продаже подержанной техники, повысил цены на консоль NES Classic Mini. Стоимость выросла после новости о том, что компания Nintendo прекращает производство системы в этом году.

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Цены на NES Classic Mini выросли после объявления о завершении производства консоли

Фото: © wikipedia.org

Продавцы CEX установили на NES Classic Mini ценник в 190 фунтов. Теперь она превышает рекомендованную розничную стоимость устройства более чем в три раза.

Клиентам, которые хотят продать консоль, магазин предлагает 123 фунта наличными или 142 фунта в качестве депозита. Ранее магазин CEX продавал NES Classic Mini за 90 фунтов.

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Сергей Сурепин
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