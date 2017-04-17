Самым старым человеком на Земле признана 117-летняя жительница Ямайки

Разница в возрасте у женщин составляет всего 3,5 месяца: Эмма родилась 29 ноября 1899 года, Вайолет — 10 марта 1900-го. Про Вайолет известно, что она родилась в графстве Корнуолл на Ямайке. У женщины четверо детей, её старшему сыну сейчас уже 97 лет. В 2016 году Вайолет вошла в десятку старейших людей за всю историю человечества.