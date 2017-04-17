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Регион
Опубликовано 17 апреля 2017, 18:43

Самым старым человеком на Земле признана 117-летняя жительница Ямайки

Вайолет Браун. Фото:The Violet Mosse Foundation Inc.

Вайолет Браун. Фото:The Violet Mosse Foundation Inc.

Жительница Ямайки Вайолет Браун признана самым пожилым человеком на Земле после печального известия о смерти 117-летней итальянки Эммы Морано. Об этом сообщил портал "Утро.ру".

Вайолет Браун. Фото: The Violet Mosse Foundation Inc.

Вайолет Браун. Фото: The Violet Mosse Foundation Inc.

Разница в возрасте у женщин составляет всего 3,5 месяца: Эмма родилась 29 ноября 1899 года, Вайолет — 10 марта 1900-го. Про Вайолет известно, что она родилась в графстве Корнуолл на Ямайке. У женщины четверо детей, её старшему сыну сейчас уже 97 лет. В 2016 году Вайолет вошла в десятку старейших людей за всю историю человечества.

Вайолет Браун. Фото: The Violet Mosse Foundation Inc.

Вайолет Браун. Фото: The Violet Mosse Foundation Inc.

По данным "Утро.ру", старейшей европейкой после смерти Эммы Морано стала 115-летняя испанка Ана Вела. По словам 65-летнего внука Аны, его бабушка чувствует себя хорошо.

Ана Вела. Фото: El Pais/ GIANLUCA BATTISTA

Ана Вела. Фото: El Pais/ GIANLUCA BATTISTA

Ана Вела. Фото: El Pais/ GIANLUCA BATTISTA

Ана Вела. Фото: El Pais/ GIANLUCA BATTISTA

В Испании также живёт самый пожилой мужчина в Европе — 112-летний Франсиско Нуньес Оливера.

Франсиско Нуньес Оливера. Фото: El Mundo/Carlos García

Франсиско Нуньес Оливера. Фото: El Mundo/Carlos García

Франсиско Нуньес Оливера. Фото: El Mundo/Carlos García

Франсиско Нуньес Оливера. Фото: El Mundo/Carlos García

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Алексей Берковиц
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