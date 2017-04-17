Самым старым человеком на Земле признана 117-летняя жительница Ямайки
Вайолет Браун. Фото:The Violet Mosse Foundation Inc.
Жительница Ямайки Вайолет Браун признана самым пожилым человеком на Земле после печального известия о смерти 117-летней итальянки Эммы Морано. Об этом сообщил портал "Утро.ру".
Вайолет Браун. Фото: The Violet Mosse Foundation Inc.
Разница в возрасте у женщин составляет всего 3,5 месяца: Эмма родилась 29 ноября 1899 года, Вайолет — 10 марта 1900-го. Про Вайолет известно, что она родилась в графстве Корнуолл на Ямайке. У женщины четверо детей, её старшему сыну сейчас уже 97 лет. В 2016 году Вайолет вошла в десятку старейших людей за всю историю человечества.
Вайолет Браун. Фото: The Violet Mosse Foundation Inc.
По данным "Утро.ру", старейшей европейкой после смерти Эммы Морано стала 115-летняя испанка Ана Вела. По словам 65-летнего внука Аны, его бабушка чувствует себя хорошо.
Ана Вела. Фото: El Pais/ GIANLUCA BATTISTA
Ана Вела. Фото: El Pais/ GIANLUCA BATTISTA
В Испании также живёт самый пожилой мужчина в Европе — 112-летний Франсиско Нуньес Оливера.
Франсиско Нуньес Оливера. Фото: El Mundo/Carlos García
Франсиско Нуньес Оливера. Фото: El Mundo/Carlos García