21-летний Николас Молино, приехавший из Чили в Петербург месяц назад, проверил свои знания по русскому языку. Преподаватели Центра языкового тестирования СПбГУ были удивлены тому, что Николас решил сдавать не базовый уровень русского, а повышенный. Хотя для того чтобы попасть в армию, было бы достаточно и простого.

Тест по русскому состоял из двух частей, а весь экзамен длился порядка трёх часов. Первая часть — письменная, вторая — устная. Преподаватели отметили, что чилийца в своей аудитории они видят впервые. Чаще всего русский сдают граждане из Японии, Китая или Кореи. А экзаменатор призналась, что молодой человек справился совсем неплохо.

— Мне кажется, Николас — большой молодец. По-моему, он оценивает себя низко, потому что справился он просто отлично. Он хорошо рассказал о тексте, и последний монолог показал, что у Николаса хорошее знание русского языка, которое вполне соответствует этому уровню, — считает специалист-тестер Лариса Ракитина.

Сам иностранец во время теста очень волновался, несмотря на то что первым из всей группы справился с письменным заданием.

— Я устал. Лексика очень хорошо, написал тоже, говорить и слушать трудно, потому что произносить трудно. Русское произношение не лёгкое, – говорит Николас Молино.

Экзамены по русскому языку Николас сдаёт не просто так. Молодой человек приехал за тысячи километров для того, чтобы стать военнослужащим по контракту в Петербурге. Но тут его ждало разочарование.

В военкомате настойчивому чилийцу отказали, сославшись на то, что молодой человек должен предоставить целый перечень бумаг: начиная от медосмотров и заканчивая разрешением от его страны на службу в России. Одним из самых главных пунктов был как раз русский язык. Кстати, Николас выучил его самостоятельно. И вот теперь уже официально проверил свои знания.

Результаты экзамена будут уже скоро известны. Ну а на вопрос, что будет, если его не возьмут в армию, даже отвечать не хочет. Надеется на лучшее.