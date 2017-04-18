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Опубликовано 18 апреля 2017, 06:11

Авторы Horizon: Zero Dawn рассказали о технических хитростях игры

Фото: &copy; psmedia.playstation.com

Фото: © psmedia.playstation.com

Студия Guerrilla Games выпустила часовой фильм о создании экшена Horizon: Zero Dawn.

В опубликованном видео авторы Horizon: Zero Dawn подробно рассказывают о том, как игра развивалась от идеи к тому, что вышло на прилавки. Команда также делится техническими хитростями.

Чтобы создать игру, которая впечатляюще выглядит даже с полноценным открытым миром, авторам пришлось использовать некоторые уловки для улучшения оптимизации. Например, разработчики рассказали, что когда игрок смотрит на деревья вдалеке, то видит лишь двухмерный рисунок не самого лучшего качества, а не полноценный объект. Но из-за расстояния разница незаметна, а стоит героини Элой подбежать к дереву поближе, как вместо рисунка подгружается детализированная 3D-модель.

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Авторы Horizon: Zero Dawn показали процесс создания игры

Фото: © psmedia.playstation.com

Guerrilla Games использовала немало похожих приёмов: так, в видео показывается, что окружающий мир загружается по частям, в зависимости от направления, куда смотрит игрок.

Horizon: Zero Dawn доступна на PS4.

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Станислав Погорский
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