Авторы Horizon: Zero Dawn рассказали о технических хитростях игры

В опубликованном видео авторы Horizon: Zero Dawn подробно рассказывают о том, как игра развивалась от идеи к тому, что вышло на прилавки. Команда также делится техническими хитростями.

Чтобы создать игру, которая впечатляюще выглядит даже с полноценным открытым миром, авторам пришлось использовать некоторые уловки для улучшения оптимизации. Например, разработчики рассказали, что когда игрок смотрит на деревья вдалеке, то видит лишь двухмерный рисунок не самого лучшего качества, а не полноценный объект. Но из-за расстояния разница незаметна, а стоит героини Элой подбежать к дереву поближе, как вместо рисунка подгружается детализированная 3D-модель.