Авторы Horizon: Zero Dawn рассказали о технических хитростях игры
Студия Guerrilla Games выпустила часовой фильм о создании экшена Horizon: Zero Dawn.
В опубликованном видео авторы Horizon: Zero Dawn подробно рассказывают о том, как игра развивалась от идеи к тому, что вышло на прилавки. Команда также делится техническими хитростями.
Чтобы создать игру, которая впечатляюще выглядит даже с полноценным открытым миром, авторам пришлось использовать некоторые уловки для улучшения оптимизации. Например, разработчики рассказали, что когда игрок смотрит на деревья вдалеке, то видит лишь двухмерный рисунок не самого лучшего качества, а не полноценный объект. Но из-за расстояния разница незаметна, а стоит героини Элой подбежать к дереву поближе, как вместо рисунка подгружается детализированная 3D-модель.
Авторы Horizon: Zero Dawn показали процесс создания игры
Guerrilla Games использовала немало похожих приёмов: так, в видео показывается, что окружающий мир загружается по частям, в зависимости от направления, куда смотрит игрок.
Horizon: Zero Dawn доступна на PS4.