В Heroes of the Storm появится ещё один герой из Overwatch
Фото: © overwiki.ru/Гэндзи
Компания Blizzard анонсировала обновление для Heroes of the Storm с новым героем из Overwatch.
Вскоре игроки Heroes of the Storm смогут взять под своё управление ниндзя Гэндзи, одного из персонажей командного шутера Overwatch. Смертоносный мастер клинка станет третьим героем, перешедшим из другого проекта Blizzard: до этого в Heroes of the Storm появились Трейсер и Заря.
Грядущее обновление также добавит новую карту Ханамуру, вдохновлённую одноимённой локацией из Overwatch. Здесь игрокам предстоит сопровождать "тележки" с ценным грузом, которые станут ключом к победе. Эта механика также взята из шутера Blizzard: чем больше игроков сопровождает груз, тем быстрее он движется к цели.
В Heroes of the Storm появится Гэнзди из Overwatch
Фото: © overwiki.ru/Гэндзи
Обновление для Heroes of the Storm будет установлено на игровые сервера уже 25 апреля.