Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2017, 07:19

В Heroes of the Storm появится ещё один герой из Overwatch

Фото: &copy; overwiki.ru/Гэндзи

Фото: © overwiki.ru/Гэндзи

Компания Blizzard анонсировала обновление для Heroes of the Storm с новым героем из Overwatch.

Вскоре игроки Heroes of the Storm смогут взять под своё управление ниндзя Гэндзи, одного из персонажей командного шутера Overwatch. Смертоносный мастер клинка станет третьим героем, перешедшим из другого проекта Blizzard: до этого в Heroes of the Storm появились Трейсер и Заря.

Грядущее обновление также добавит новую карту Ханамуру, вдохновлённую одноимённой локацией из Overwatch. Здесь игрокам предстоит сопровождать "тележки" с ценным грузом, которые станут ключом к победе. Эта механика также взята из шутера Blizzard: чем больше игроков сопровождает груз, тем быстрее он движется к цели.

image

В Heroes of the Storm появится Гэнзди из Overwatch

Фото: © overwiki.ru/Гэндзи

Обновление для Heroes of the Storm будет установлено на игровые сервера уже 25 апреля.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • blizzard
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar