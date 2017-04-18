В Heroes of the Storm появится ещё один герой из Overwatch

Компания Blizzard анонсировала обновление для Heroes of the Storm с новым героем из Overwatch.

Вскоре игроки Heroes of the Storm смогут взять под своё управление ниндзя Гэндзи, одного из персонажей командного шутера Overwatch. Смертоносный мастер клинка станет третьим героем, перешедшим из другого проекта Blizzard: до этого в Heroes of the Storm появились Трейсер и Заря.