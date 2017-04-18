Аналитики предсказывают выход мини-версии Nintendo Switch

С момента выхода консоли Nintendo Switch прошло чуть больше месяца, но аналитики уже думают о том, что ждёт игровое устройство японской компании в будущем.

Аналитики из Citigroup Inc. считают, что нынешняя модель Nintendo Switch слишком велика для детей, которые могли бы брать её с собой и играть вне дома. По этой причине, по их мнению, Nintendo выпустит облегчённую версию Switch с уменьшенными размерами. Появление мини-модели ожидается до 2019 года.