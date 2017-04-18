Аналитики предсказывают выход мини-версии Nintendo Switch
Аналитики игровой индустрии предсказывают, что консоль-гибрид Nintendo Switch получит мини-версию.
Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS
С момента выхода консоли Nintendo Switch прошло чуть больше месяца, но аналитики уже думают о том, что ждёт игровое устройство японской компании в будущем.
Аналитики из Citigroup Inc. считают, что нынешняя модель Nintendo Switch слишком велика для детей, которые могли бы брать её с собой и играть вне дома. По этой причине, по их мнению, Nintendo выпустит облегчённую версию Switch с уменьшенными размерами. Появление мини-модели ожидается до 2019 года.
Аналитики уверены в появлении мини-версии Nintendo Switch
Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS
Nintendo Switch уже стала самой быстропродаваемой консолью компании: всего за месяц было продано 1,5 миллиона устройств. Аналитики предполагают, что к марту 2019 года продажи достигнут отметки 25,7 миллиона для стандартной модели и 6,7 миллиона для предполагаемой мини-версии.