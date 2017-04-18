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Регион
Опубликовано 18 апреля 2017, 08:25

Аналитики предсказывают выход мини-версии Nintendo Switch

Аналитики игровой индустрии предсказывают, что консоль-гибрид Nintendo Switch получит мини-версию.

Фото: &copy;&nbsp;dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

С момента выхода консоли Nintendo Switch прошло чуть больше месяца, но аналитики уже думают о том, что ждёт игровое устройство японской компании в будущем.

Аналитики из Citigroup Inc. считают, что нынешняя модель Nintendo Switch слишком велика для детей, которые могли бы брать её с собой и играть вне дома. По этой причине, по их мнению, Nintendo выпустит облегчённую версию Switch с уменьшенными размерами. Появление мини-модели ожидается до 2019 года.

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Аналитики уверены в появлении мини-версии Nintendo Switch

Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Nintendo Switch уже стала самой быстропродаваемой консолью компании: всего за месяц было продано 1,5 миллиона устройств. Аналитики предполагают, что к марту 2019 года продажи достигнут отметки 25,7 миллиона для стандартной модели и 6,7 миллиона для предполагаемой мини-версии.

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Станислав Погорский
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