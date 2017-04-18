Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2017, 09:31

Стратегия Halo Wars: Definitive Edition выйдет в Steam

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/IGN

Скрин из видео © youtube.com/IGN

Стратегия Halo Wars: Definitive Edition вскоре станет доступна для приобретения в Steam.

В недавнем списке новинок сервиса Steam была замечена Halo Wars: Definitive Edition — стратегия в популярной вселенной Halo.

image

Halo Wars: Definitive Edition выйдет в Steam

Скрин из видео © youtube.com/IGN

Ранее эту игру на PC можно было получить только в составе комплекта Halo Wars 2: Ultimate Edition, доступного в магазине Windows Store для Windows 10. В Definitive Edition включена оригинальная Halo Wars и все выпущенные дополнения. Также в этом издании была улучшена графика и добавлены новые достижения.

Halo Wars: Definitive Edition появится в Steam уже 20 апреля.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • microsoft
  • Игры
  • halo
  • steam
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar