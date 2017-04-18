Стратегия Halo Wars: Definitive Edition выйдет в Steam

Ранее эту игру на PC можно было получить только в составе комплекта Halo Wars 2: Ultimate Edition, доступного в магазине Windows Store для Windows 10. В Definitive Edition включена оригинальная Halo Wars и все выпущенные дополнения. Также в этом издании была улучшена графика и добавлены новые достижения.

Halo Wars: Definitive Edition появится в Steam уже 20 апреля.