Стратегия Halo Wars: Definitive Edition выйдет в Steam
Скрин из видео © youtube.com/IGN
Стратегия Halo Wars: Definitive Edition вскоре станет доступна для приобретения в Steam.
В недавнем списке новинок сервиса Steam была замечена Halo Wars: Definitive Edition — стратегия в популярной вселенной Halo.
Halo Wars: Definitive Edition выйдет в Steam
Скрин из видео © youtube.com/IGN
Ранее эту игру на PC можно было получить только в составе комплекта Halo Wars 2: Ultimate Edition, доступного в магазине Windows Store для Windows 10. В Definitive Edition включена оригинальная Halo Wars и все выпущенные дополнения. Также в этом издании была улучшена графика и добавлены новые достижения.
Halo Wars: Definitive Edition появится в Steam уже 20 апреля.