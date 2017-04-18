Sony закроет серверы 6 игр для PlayStation

Компания Sony объявила о закрытии серверов шести игр, которое намечено уже на лето этого года.

Компания Sony сообщила на официальном сайте PlayStation, что летом этого года перестанут работать серверы шести проектов, выпущенных для различных консолей компании.

Игроки на PlayStation 3 потеряют доступ к сетевым режимами High Velocity Bowling, Medieval Moves: Deadmund's Quest, Sports Champions и Sports Champions 2. На PS Vita будут отключены серверы гоночной аркады ModNation Racers: Road Trip. Наконец, на PS4 перестанет работать проект в жанре MOBA Kill Strain: в отличие от других игр в списке, Kill Strain станет полностью недоступна. В другие проекты можно будет продолжить играть оффлайн.

Серверы перечисленных игр будут выключены 1 июля этого года.