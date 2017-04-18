Власти чилийской столицы Сантьяго представили дрон, с помощью которого полиция сможет напрямую обращаться к нарушителям, сообщает Daily Mirror.

Дроны планируют использовать в общественных местах, чтобы пресекать употребление алкоголя, наркотиков и другие нарушения. На службу беспилотники поступят уже на этой неделе.