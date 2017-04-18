Нарушителей порядка в Чили будут искать говорящие дроны
Фото: Twitter/@INFORMADORCHILE
Власти чилийской столицы Сантьяго представили дрон, с помощью которого полиция сможет напрямую обращаться к нарушителям, сообщает Daily Mirror.
Patrullaje de drones parte próxima semana. La innovación: el parlante para entregar advertencias personalizadas pic.twitter.com/Z5RAC7zWxO— Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) 15 апреля 2017 г.
Дроны планируют использовать в общественных местах, чтобы пресекать употребление алкоголя, наркотиков и другие нарушения. На службу беспилотники поступят уже на этой неделе.