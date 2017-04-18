На Водяном фестивале в Мьянме погибли 285 человек

В ходе различных ЧП, которые произошли в Мьянме во время празднования Водяного фестиваля Тинджан, по всей стране погибло не менее 285 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Тинджан знаменует наступление нового года, и он отмечался в Мьянме четыре дня. За это время на территории страны было зарегистрировано порядка 1200 уголовных дел — это убийства, насилие, воровство, ДТП и употребление наркотиков.