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Регион
Опубликовано 18 апреля 2017, 07:03

На Водяном фестивале в Мьянме погибли 285 человек

Фото: &copy; REUTERS

Фото: © REUTERS

В ходе различных ЧП, которые произошли в Мьянме во время празднования Водяного фестиваля Тинджан, по всей стране погибло не менее 285 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Тинджан знаменует наступление нового года, и он отмечался в Мьянме четыре дня. За это время на территории страны было зарегистрировано порядка 1200 уголовных дел — это убийства, насилие, воровство, ДТП и употребление наркотиков.

Тинджан, как правило, приходится на середину апреля — он отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы.

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Димитрий Алексиевич
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