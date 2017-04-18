На Водяном фестивале в Мьянме погибли 285 человек
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В ходе различных ЧП, которые произошли в Мьянме во время празднования Водяного фестиваля Тинджан, по всей стране погибло не менее 285 человек, сообщает агентство Синьхуа.
Тинджан знаменует наступление нового года, и он отмечался в Мьянме четыре дня. За это время на территории страны было зарегистрировано порядка 1200 уголовных дел — это убийства, насилие, воровство, ДТП и употребление наркотиков.
Тинджан, как правило, приходится на середину апреля — он отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна. Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы.