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Регион
Опубликовано 18 апреля 2017, 11:09

В Мьянме во время Водяного фестиваля погибло почти 300 человек

В разных городах Мьянмы во время четырёхдневных празднований традиционного Водяного фестиваля (Тинджан) погибло 285 человек и ещё более тысячи человек пострадало. Об этом сообщает издание IndiaToday.

В общей сложности с 13 по 16 апреля в стране было зарегистрировано 1,2 тыс. уголовных дел (не только по факту убийств, но и по факту автомобильных угонов, краж и операций с наркотиками).

Отметим, Водяной фестиваль знаменует переход солнца из Рыб в Овна и фактическое начало нового года. По местным поверьям, вода во время праздника смывает с человека все грехи и недуги, неся ему радость и удачу.

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Алексей Берковиц
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