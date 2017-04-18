В Мьянме во время Водяного фестиваля погибло почти 300 человек
В разных городах Мьянмы во время четырёхдневных празднований традиционного Водяного фестиваля (Тинджан) погибло 285 человек и ещё более тысячи человек пострадало. Об этом сообщает издание IndiaToday.
Myanmar: 285 killed, 1,073 injured during four-day Thingyan water festival https://t.co/BHiw72g1Q9 pic.twitter.com/q84g8MFL6E— India Today (@IndiaToday) 18 апреля 2017 г.
В общей сложности с 13 по 16 апреля в стране было зарегистрировано 1,2 тыс. уголовных дел (не только по факту убийств, но и по факту автомобильных угонов, краж и операций с наркотиками).
Myanmar'da su festivalinde 285 ölü— Haber Portalım (@Habertaze) 18 апреля 2017 г.
Myanmar'da yeni yıl dolayısıyla ülkede 4 gün süren Thingyan Su Festivali'nde 28… https://t.co/xEdaeykg6w
285 killed and 1073 injured during thingyan water festival in myanmar https://t.co/LwD3DFK2M8— Sanjai Srivastava (@SanjaiSrivasta2) 18 апреля 2017 г.
Отметим, Водяной фестиваль знаменует переход солнца из Рыб в Овна и фактическое начало нового года. По местным поверьям, вода во время праздника смывает с человека все грехи и недуги, неся ему радость и удачу.