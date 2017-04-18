Илью Глинникова застали за поцелуями с участницей "Холостяка" в Грузии — видео

В распоряжении Лайфа оказалось новое видео с участием актёра Ильи Глинникова, за любовь которого сейчас борются участницы популярного шоу ТНТ "Холостяк". На кадрах короткого ролика, снятого в Грузии, на одной из улиц Тбилиси 32-летний Глинников нежно целует и обнимает Мадину Тамову — одну из претенденток на его сердце в шоу. Молодые люди стоят у входа в один из фешенебельных отелей города и предаются нежностям на глазах прохожих. Вопрос Лайфа об обстоятельствах свидания актёра с девушкой и поездке в Тбилиси продюсеры проекта предпочли оставить без комментариев. К слову, именно 26-летняя Тамова на шоу получила первый знак внимания от Ильи — "розу первого впечатления". Напомним, за Глинникова продолжают бороться семь участниц проекта.