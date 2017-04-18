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Регион
Опубликовано 18 апреля 2017, 11:19

Илью Глинникова застали за поцелуями с участницей "Холостяка" в Грузии — видео

Фото: LIFE

Фото: LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось новое видео с участием актёра Ильи Глинникова, за любовь которого сейчас борются участницы популярного шоу ТНТ "Холостяк". На кадрах короткого ролика, снятого в Грузии, на одной из улиц Тбилиси 32-летний Глинников нежно целует и обнимает Мадину Тамову — одну из претенденток на его сердце в шоу. Молодые люди стоят у входа в один из фешенебельных отелей города и предаются нежностям на глазах прохожих. Вопрос Лайфа об обстоятельствах свидания актёра с девушкой и поездке в Тбилиси продюсеры проекта предпочли оставить без комментариев. К слову, именно 26-летняя Тамова на шоу получила первый знак внимания от Ильи — "розу первого впечатления". Напомним, за Глинникова продолжают бороться семь участниц проекта.

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Жигалова Алена
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