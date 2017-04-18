Российская экспедиция укроет погибших на Эвересте альпинистов "вечной тканью"

По разным оценкам, в настоящее время на горе остаётся около 250 тел погибших альпинистов.

Сегодня в Москве на пресс-конференции "Спецоперация "Эверест. 8300. Точка невозврата" участники и организаторы российской экспедиции рассказали о целях и задачах "капсулирования" тел погибших на вершине. Старт экспедиции запланирован на ближайшие дни (часть группы уже находится на месте в Катманду).

В пресс-конференции приняли участие руководитель проекта, альпинист Олег Савченко, вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин, семикратный восходитель на Эверест Александр Абрамов (выходил по видеосвязи) и проч.

По словам экспертов, спустить тела погибших с вершины (некоторые находятся там на протяжении многих десятилетий и прочно вмёрзли в лёд) практически невозможно. Вертолёты не поднимаются на высоту более 8,3 тысячи метров. Спасатели также не смогут долгое время работать на такой высоте из-за разряженного воздуха и нехватки кислорода (отсюда название "зона смерти").

"Зеленые ботинки". Самое известное тело погибшего альпиниста на Эвересте, по которому другие восходители определяют достижение высоты в 8,5 тыс. метров. Фото: © Wikipedia/ Maxwelljo40

В таких условиях единственный оптимальный выход — это укрыть тела погибших так называемой вечной тканью, которая выдерживает перепады температур –80...+80 градусов и не тлеет на протяжении минимум 100 лет.

Манекен альпиниста в специальной форме, накрытый "вечной тканью". Фото: © L!FE

Всего российская экспедиция привезёт на вершину более 50 метров такой ткани. Она очень лёгкая — один квадратный метр весит всего 60 граммов. Альпинисты будут устанавливать "саваны" вокруг тел погибших с помощью ледорубов и специальных креплений. Сколько времени продлится работа по "капсулированию", пока неизвестно (примерный срок экспедиции — два месяца).