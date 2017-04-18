Тараканы стали причиной поломки PlayStation 4

Насекомые — одна из главных проблем геймеров. Но лишь тех, кто выбрал PlayStation 4 вместо Xbox One.

Работники сервисных центров рассказали, что им часто приносят неработающие консоли PlayStation 4, который прекратили функционировать из-за тараканов. Как оказалось, насекомые забираются внутрь устройства. Большая часть клиентов приходит с консолями Sony, однако иногда встречаются владельцы Xbox One.

Тараканы — одна из главных проблем владельцев PlayStation 4 Фото: © AP/FOTOLINK

По словам инженеров, повышенный интерес тараканов к PlayStation 4 связан с конструкцией консоли. В отличие от устройства Microsoft консоль японского производителя оснащена внутренним блоком питания, в котором поддерживаются комфортные температурные условия для жизни и размножения тараканов.