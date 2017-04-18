В Роспотребнадзоре поддержали запрет на возврат хлеба производителю

Руководитель ведомства подчеркнула, что данная процедура несёт в себе массу рисков.

Роспотребнадзор поддержал необходимость запрета на возврат производителю продовольственных товаров, в том числе хлеба, не проданного крупными торговыми сетями. Об этом говорится в письме, которое вице-спикер Госдумы Ирина Яровая получила сегодня от руководителя ведомства Анны Поповой.

— Роспотребнадзор поддерживает необходимость разработки изменений в ФЗ № 381 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", который предусматривает запрет на возврат нереализованных хлебобулочных изделий производителю, — указывается в письме.

По мнению представителя Роспотребнадзора, процедура возврата хлеба несёт в себе массу рисков, которые связаны с безопасностью хлебобулочной продукции для здоровья человека.