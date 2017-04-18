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Регион
Опубликовано 18 апреля 2017, 12:19

В Роспотребнадзоре поддержали запрет на возврат хлеба производителю

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Аньков

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Руководитель ведомства подчеркнула, что данная процедура несёт в себе массу рисков.

Роспотребнадзор поддержал необходимость запрета на возврат производителю продовольственных товаров, в том числе хлеба, не проданного крупными торговыми сетями. Об этом говорится в письме, которое вице-спикер Госдумы Ирина Яровая получила сегодня от руководителя ведомства Анны Поповой.

— Роспотребнадзор поддерживает необходимость разработки изменений в ФЗ № 381 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", который предусматривает запрет на возврат нереализованных хлебобулочных изделий производителю, — указывается в письме.

По мнению представителя Роспотребнадзора, процедура возврата хлеба несёт в себе массу рисков, которые связаны с безопасностью хлебобулочной продукции для здоровья человека.

Попова отметила, что в хлебе по истечении срока годности могут накапливаться патогенные агенты микробиологической и химической природы. И их токсины способны выдержать высокие температуры, даже после термической обработки. Также данные изделия могут содержать плесневые грибы и продукты разложения белка.

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Валерий Оленин
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