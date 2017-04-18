Владельцы "Лиги легенд" запустят конкурента Steam

Китайская корпорация Tencent планирует продвигать собственный игровой магазин на Западе.

16 апреля 2017 года китайская корпорация Tencent провела презентацию. Владельцы огромного игрового подразделения планируют перезапустить свой игровой магазин — Tencent Games Platform. Он должен будет получить название WeGame. Вместе с этим разработчики начнут его продвижение на Западе.

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Сейчас у Tencent Games Platform в Китае 200 миллионов пользователей. Если сравнивать со Steam, то в конце 2015 года у этого сервиса было 125 миллионов игроков по всему миру.

Корпорация Tencent владеет студиями Riot Games (авторы "Лиги легенд") и финской Supercell (создатели Clash of Clans). Вместе с этим у китайцев есть акции Epic Games и Activision Blizzard.