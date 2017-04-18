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Опубликовано 18 апреля 2017, 17:41

Авторы Call of Duty: Infinite Warfare выпустили новое дополнение

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Call.Of.Duty.Infinite.Warfare.Crack.PC

Фото: © facebook.com/Call.Of.Duty.Infinite.Warfare.Crack.PC

Владельцам версии игры для PlayStation 4 стали доступны четыре многопользовательские карты.

Компания Activision и студия Infinity Ward выпустили очередное дополнение к Call of Duty: Infinite Warfare. В этот раз игра получила четыре новые карты для многопользовательского режима и новую главу зомби-истории.

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Шутер Call of Duty: Infinite Warfare получил новое дополнение

Фото: © facebook.com/Call.Of.Duty.Infinite.Warfare.Crack.PC

Фанаты зомби-режима получили очередную карту — она называется Shaolin Shuffle. Вместе с этим геймерам доступны четыре новые карты для многопользовательского режима: Archive, Excess, Turista и Scrap.

Дополнение Continuum доступно для владельцев сезонных абонементов. Также его можно приобрести отдельно. Сейчас новый контент могут опробовать только владельцы версии игры для PlayStation 4. Все остальные получат доступ к новому дополнению только через месяц.

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Сергей Сурепин
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