Авторы Call of Duty: Infinite Warfare выпустили новое дополнение

Владельцам версии игры для PlayStation 4 стали доступны четыре многопользовательские карты.

Компания Activision и студия Infinity Ward выпустили очередное дополнение к Call of Duty: Infinite Warfare. В этот раз игра получила четыре новые карты для многопользовательского режима и новую главу зомби-истории.

Шутер Call of Duty: Infinite Warfare получил новое дополнение Фото: © facebook.com/Call.Of.Duty.Infinite.Warfare.Crack.PC

Фанаты зомби-режима получили очередную карту — она называется Shaolin Shuffle. Вместе с этим геймерам доступны четыре новые карты для многопользовательского режима: Archive, Excess, Turista и Scrap.