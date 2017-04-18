Авторы Call of Duty: Infinite Warfare выпустили новое дополнение
Владельцам версии игры для PlayStation 4 стали доступны четыре многопользовательские карты.
Компания Activision и студия Infinity Ward выпустили очередное дополнение к Call of Duty: Infinite Warfare. В этот раз игра получила четыре новые карты для многопользовательского режима и новую главу зомби-истории.
Шутер Call of Duty: Infinite Warfare получил новое дополнение
Фото: © facebook.com/Call.Of.Duty.Infinite.Warfare.Crack.PC
Фанаты зомби-режима получили очередную карту — она называется Shaolin Shuffle. Вместе с этим геймерам доступны четыре новые карты для многопользовательского режима: Archive, Excess, Turista и Scrap.
Дополнение Continuum доступно для владельцев сезонных абонементов. Также его можно приобрести отдельно. Сейчас новый контент могут опробовать только владельцы версии игры для PlayStation 4. Все остальные получат доступ к новому дополнению только через месяц.