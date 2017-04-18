В Индии сочли "мисс Россия — 2017" точной копией "мисс Вселенная — 1961"

Россиянка Полина Попова похожа на единственную немецкую победительницу международного конкурса Марлен Шмидт.

В индийском сегменте соцсети Facebook обсуждают сильное сходство немецкой актрисы и победительницы конкурса красоты "Мисс Вселенная" 1961 года Марлен Шмидт и российской модели Полины Поповой, которая на днях завоевала титул "Мисс Россия" 2017 года. Поводом для этого стала публикация индийского портала, освещающего новости из мира конкурсов красоты.

Шмидт была признана первой красавицей на конкурсе "Мисс Вселенная" в возрасте 23 лет и до настоящего времени является единственной представительницей Германии, завоевавшей этот титул. Пользователи Сети шутят, что девушки похожи как две капли воды и, вероятно, мы столкнулись с путешествием во времени.

Напомним, 15 апреля стало известно, что "мисс Россия" стала 21-летняя модель из Екатеринбурга Полина Попова. Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом ​стоимостью более $1 миллиона. Кроме того, Попова получила денежный приз в размере трёх миллионов рублей.