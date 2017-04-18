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Опубликовано 18 апреля 2017, 13:40

Игры для Android раздают за символическую плату

Скриншот: &copy; L!FE

Скриншот: © L!FE

Сервис Humble Bundle начал распродавать игры, которые можно запустить на своём смартфоне.

Заплатив 60 рублей, вы получите доступ к Grim Fandango Remastered (последний великий квест LucasArts), Kathy Rain и Machinarium (милая игра про робота, который пытается спасти свою подругу от карикатурных бандитов).

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Humble Bundle устроил распродажу мобильных игр

За 240 рублей можно дополнительно получить Her Story, Burly Men at Sea и Sorcery! 4. А при добавлении ещё 120 рублей вам будет открыт доступ к Lumino City и Samorost 3.

Специальное предложение от Humble Bundle продлится ещё тринадцать дней. Игры доступны на сайте сервиса.

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Сергей Сурепин
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