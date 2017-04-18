Игры для Android раздают за символическую плату

Сервис Humble Bundle начал распродавать игры, которые можно запустить на своём смартфоне.

Заплатив 60 рублей, вы получите доступ к Grim Fandango Remastered (последний великий квест LucasArts), Kathy Rain и Machinarium (милая игра про робота, который пытается спасти свою подругу от карикатурных бандитов).

Humble Bundle устроил распродажу мобильных игр

За 240 рублей можно дополнительно получить Her Story, Burly Men at Sea и Sorcery! 4. А при добавлении ещё 120 рублей вам будет открыт доступ к Lumino City и Samorost 3.