Английский кинорежиссёр планировал съёмочную площадку в Minecraft
Фото © Victoria Will/Invision/AP/Fotolink
Автор "Высотки" и "Перестрелки" поделился секретами производства одного из своих фильмов.
Английский режиссёр Бен Уитли опубликовал в своём твиттер-аккаунте скриншоты из игры Minecraft, на которых изображён склад из фильма "Перестрелка".
Freefire early minecraft builds pic.twitter.com/6hqN4iZCwI— mr_wheatley (@mr_wheatley) April 18, 2017
Постановщик рассказал, что Minecraft оказалась для него более удобным вариантом для планирования съёмок, чем какие-либо специальные приложения.
Кинорежиссёр использовал Minecraft для планирования съёмочной площадки
Фото © Victoria Will/Invision/AP/Fotolink
Фильм "Перестрелка" выходит в российский прокат 27 апреля. Участие в ленте приняли Арми Хаммер, Бри Ларсон и Шарлто Копли.