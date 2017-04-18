Английский кинорежиссёр планировал съёмочную площадку в Minecraft

Автор "Высотки" и "Перестрелки" поделился секретами производства одного из своих фильмов.

Английский режиссёр Бен Уитли опубликовал в своём твиттер-аккаунте скриншоты из игры Minecraft, на которых изображён склад из фильма "Перестрелка".

Постановщик рассказал, что Minecraft оказалась для него более удобным вариантом для планирования съёмок, чем какие-либо специальные приложения.

Кинорежиссёр использовал Minecraft для планирования съёмочной площадки Фото © Victoria Will/Invision/AP/Fotolink