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Регион
Опубликовано 18 апреля 2017, 14:50

Английский кинорежиссёр планировал съёмочную площадку в Minecraft

Фото &copy; Victoria Will/Invision/AP/Fotolink

Фото © Victoria Will/Invision/AP/Fotolink

Автор "Высотки" и "Перестрелки" поделился секретами производства одного из своих фильмов.

Английский режиссёр Бен Уитли опубликовал в своём твиттер-аккаунте скриншоты из игры Minecraft, на которых изображён склад из фильма "Перестрелка".

Постановщик рассказал, что Minecraft оказалась для него более удобным вариантом для планирования съёмок, чем какие-либо специальные приложения.

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Кинорежиссёр использовал Minecraft для планирования съёмочной площадки

Фото © Victoria Will/Invision/AP/Fotolink

Фильм "Перестрелка" выходит в российский прокат 27 апреля. Участие в ленте приняли Арми Хаммер, Бри Ларсон и Шарлто Копли.

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Сергей Сурепин
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