Группа KISS выступит в Москве 1 мая

Американские глэм-рокеры KISS выступят 1 мая в спортивном комплексе "Олимпийский".

С концерта в Москве группа планирует начать своё европейское турне KISSWORLD 2017. Помимо России, которую KISS посещают впервые за последние 10 лет, рокеры отыграют концерты в Финляндии, Швеции и Норвегии.

Каждое выступление KISS сопровождается огнём, спецэффектами и появлением на сцене самих музыкантов в их легендарном гриме и костюмах. Демон, Звёздное Дитя, Космический Ас и Человек-кот отыграют лучшие хиты за 46 лет существования группы, которую десятилетиями выставляли главными защитниками сатанизма.