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Опубликовано 18 апреля 2017, 15:32

Группа KISS выступит в Москве 1 мая

Фото: &copy;&nbsp;Pacific Press/Sipa USA/East News

Фото: © Pacific Press/Sipa USA/East News

Американские глэм-рокеры KISS выступят 1 мая в спортивном комплексе "Олимпийский".

С концерта в Москве группа планирует начать своё европейское турне KISSWORLD 2017. Помимо России, которую KISS посещают впервые за последние 10 лет, рокеры отыграют концерты в Финляндии, Швеции и Норвегии.

Каждое выступление KISS сопровождается огнём, спецэффектами и появлением на сцене самих музыкантов в их легендарном гриме и костюмах. Демон, Звёздное Дитя, Космический Ас и Человек-кот отыграют лучшие хиты за 46 лет существования группы, которую десятилетиями выставляли главными защитниками сатанизма.

Помимо звания "рыцарей на службе сатаны", KISS известны тем, что были первой группой, решившей возить на турне собственные декорации и собирать их непосредственно на концертных площадках. Чтобы компенсировать растущие затраты на транспортировку, было решено торговать на концертах футболками и другими товарами с символикой коллектива — стандартная практика на сегодняшних концертах.

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Иван Талачев
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