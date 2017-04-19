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Регион
Опубликовано 19 апреля 2017, 06:20

Nintendo прекратила производство консоли NES Classic Mini

Фото: &copy;&nbsp;wikimedia.org

Фото: © wikimedia.org

Компания Nintendo объявила о глобальном прекращении производства консоли NES Classic Mini.

Недавно Nintendo приостановила производство консолей NES Classic Mini в Северной Америке. Теперь представители компании подтвердили, что устройство также перестанут поставлять в Европу. Даже в Японии Nintendo объявила как минимум о временной приостановке производства Famicon Mini, местного аналога ретроконсоли.

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Nintendo больше не производит NES Classic Mini

Фото: © wikimedia.org

NES Classic Mini — небольшое игровое устройство, позволяющее сыграть в 30 предустановленных хитов для NES ("Денди") от самой Nintendo. Среди них есть такие известные игры, как Donkey Kong, Pac Man, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. и другие. В комплекте также есть классический контроллер, подключаемый через USB.

Новость о прекращении производства NES Classic Mini стала неожиданностью для игроков и аналитиков. Устройство появилось в продаже в ноябре прошлого года, и с тех пор спрос на него не убывал. Некоторые геймеры так и не смогли приобрести консоль из-за недостаточных поставок в магазины.

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Станислав Погорский
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