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Опубликовано 19 апреля 2017, 07:18

Автор Gears of War 4 назвал Xbox One "шагом назад"

Фото: &copy; Flickr/Mack Male

Фото: © Flickr/Mack Male

Один из авторов шутера Gears of War 4 признался, что консоль Xbox One разочаровала его как разработчика.

Майк Рейнор из студии Coalition, известной по шутеру Gears of War 4, поделился своим мнением насчёт Xbox One в интервью Gamasutra. По его словам, консоль оказалась разочарованием.

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Автор Gears of War 4 раскритиковал Xbox One

Фото: © Flickr/Mack Male

Как заявил Майк, Xbox One сильно его огорчила, когда команда только начала работать с новым устройством. На тот момент новая консоль Microsoft выглядела "шагом назад" по сравнению с Xbox 360. Тем не менее Рейнор заявил, что Project Scorpio, следующая игровая платформа компании, уже оказалась "очень приятной" для работы.

Project Scropio, преемница Xbox One, будет поддерживать те же игры и аксессуары, но будет намного мощнее остальных игровых консолей на рынке. Microsoft представит Scorpio на мероприятии E3 2017, которое пройдёт в июне.

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Станислав Погорский
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