В Star Wars: Battlefront 2 будет режим на двоих за одной консолью
Фото: © wikipedia.org
Авторы Star Wars: Battlefront 2 продолжают раскрывать подробности о новом шутере.
Представитель студии DICE рассказал, что в Star Wars: Battlefront 2 игроки могут ожидать возвращение совместной игры за одной консолью. Награды, полученные в этом режиме, перенесутся и в онлайн-профиль игрока. Тем не менее совместное прохождение миссий будет доступно только на Xbox One и PS4, но не на PC.
В Star Wars: Battlefront 2 будет кооперативный оффлайн-режим
Фото: © wikipedia.org
Одной из важнейших особенностей Battlefront 2 станет возвращение полноценной сюжетной кампании. В первой части, вышедшей в 2015 году, игроки могли проходить лишь несколько отдельных миссий, из-за чего многие остались недовольны Battlefront. Также в этот раз разработчики обещают режим космических сражений в мультиплеере прямо на выходе игры.
Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 ноября этого года.