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Опубликовано 19 апреля 2017, 07:53

В Star Wars: Battlefront 2 будет режим на двоих за одной консолью

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Авторы Star Wars: Battlefront 2 продолжают раскрывать подробности о новом шутере.

Представитель студии DICE рассказал, что в Star Wars: Battlefront 2 игроки могут ожидать возвращение совместной игры за одной консолью. Награды, полученные в этом режиме, перенесутся и в онлайн-профиль игрока. Тем не менее совместное прохождение миссий будет доступно только на Xbox One и PS4, но не на PC.

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В Star Wars: Battlefront 2 будет кооперативный оффлайн-режим

Фото: © wikipedia.org

Одной из важнейших особенностей Battlefront 2 станет возвращение полноценной сюжетной кампании. В первой части, вышедшей в 2015 году, игроки могли проходить лишь несколько отдельных миссий, из-за чего многие остались недовольны Battlefront. Также в этот раз разработчики обещают режим космических сражений в мультиплеере прямо на выходе игры.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 ноября этого года.

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Станислав Погорский
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