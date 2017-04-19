В Star Wars: Battlefront 2 будет режим на двоих за одной консолью

Представитель студии DICE рассказал , что в Star Wars: Battlefront 2 игроки могут ожидать возвращение совместной игры за одной консолью. Награды, полученные в этом режиме, перенесутся и в онлайн-профиль игрока. Тем не менее совместное прохождение миссий будет доступно только на Xbox One и PS4, но не на PC.

Одной из важнейших особенностей Battlefront 2 станет возвращение полноценной сюжетной кампании. В первой части, вышедшей в 2015 году, игроки могли проходить лишь несколько отдельных миссий, из-за чего многие остались недовольны Battlefront. Также в этот раз разработчики обещают режим космических сражений в мультиплеере прямо на выходе игры.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 ноября этого года.