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Регион
Опубликовано 19 апреля 2017, 09:28

Сервис Twitch введёт новые виды платной подписки

Скриншот: &copy; L!FE

Скриншот: © L!FE

Сервис игровых онлайн-трансляций Twitch планирует добавить новые виды подписки на стримеров.

Сервис Twitch вскоре добавит возможность финансово поддерживать любимых стримеров ещё сильнее, чем раньше. О грядущем нововведении рассказал один из участников партнёрской программы сервиса.

В письме от Twitch описана новая система, которая позволит пользователям приобретать подписки на каналы на 10 и 25 долларов в месяц. Для стримера выгода будет не только в потенциальном увеличении дохода, но и в возможности получать слоты для уникальных смайликов канала быстрее. Также число доступных эмотиконов больше не будет уменьшаться, если количество подписчиков канала снизилось. По желанию стримера пользователи, заплатившие 10 или 25 долларов, будут получать дополнительные бонусы.

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На Twitch появятся более дорогие виды платных подписок на стримеров

На данный момент Twitch предоставляет своим стримерам возможность получать доход от ежемесячных подписок, цена которых составляет пять долларов для каждого пользователя. Также зрители могут отправлять организаторам трансляций "кусочки", которые позже можно перевести в реальные деньги.

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Станислав Погорский
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