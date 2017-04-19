Сервис Twitch введёт новые виды платной подписки

Сервис Twitch вскоре добавит возможность финансово поддерживать любимых стримеров ещё сильнее, чем раньше. О грядущем нововведении рассказал один из участников партнёрской программы сервиса.

В письме от Twitch описана новая система, которая позволит пользователям приобретать подписки на каналы на 10 и 25 долларов в месяц. Для стримера выгода будет не только в потенциальном увеличении дохода, но и в возможности получать слоты для уникальных смайликов канала быстрее. Также число доступных эмотиконов больше не будет уменьшаться, если количество подписчиков канала снизилось. По желанию стримера пользователи, заплатившие 10 или 25 долларов, будут получать дополнительные бонусы.